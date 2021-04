Macron bezoekt Notre-Dame exact 2 jaar na verwoestende brand

De Franse president Macron heeft donderdag een bezoek gebracht aan de deels door brand verwoeste kathedraal Notre-Dame in Parijs. Er zijn momenteel grote herstelwerkzaamheden gaande, waardoor er over drie jaar opnieuw een kerkdienst zou kunnen plaatsvinden in het gebouw.

Macron (43) stapte in een lift van de bouwers en bekeek de werkzaamheden vanaf een platform op 47 meter hoogte. Arbeiders klauteren al meer dan 700 dagen omhoog om de luchtbogen van de Notre-Dame te versterken, de klokkentorens te stabiliseren en honderden bewegingssensoren te installeren. Dat verloopt niet altijd even vlot door zorgen over loodverontreiniging en vertragingen door de pandemie.

Eind 2021 zouden eindelijk de echte restauratiewerken kunnen beginnen. “We zijn allemaal onder de indruk van wat we zien, van het werk dat in twee jaar is bereikt”, zei Macron tegen een groep arbeiders. “Bravo en bedankt.”

Volledig scherm De Franse president tussen de stelllingen. © Photo News

Ook bedankte de president nogmaals de bestrijders van de brand en de 330.000 schenkers die geld hebben ingezameld voor de wederopbouw van het rooms-katholieke monument op een eilandje in de rivier de Seine. Er is meer dan 830 miljoen euro ingezameld voor de restauratie van vooral het houten dak en de torenspits. “We hebben mensen nodig die geld blijven geven, want het is een werk zonder einde”, zegt generaal Jean-Louis Georgelin, die de renovatie leidt.

Volledig scherm De verwoestende brand vond exact twee jaar geleden plaats. © Photo News

De brand in de Notre-Dame brak exact twee jaar geleden uit. Miljoenen mensen keken toen live toe hoe de torenspits van de kathedraal instortte. De schade was enorm: veel kostbare glazen ramen en kunstwerken raakten beschadigd of vernietigd.

Aan de bouw van de wereldberoemde kerk werd in 1163 begonnen. Aan het begin van negentiende eeuw was de kerk geplunderd en zo vervallen dat de gemeente het bouwwerk wilde slopen. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Eén van de voornaamste activisten die dat wist te voorkomen was de schrijver Victor Hugo (1802-1885), die in 1831 een bestseller schreef om het historische pand te redden, ‘De Klokkenluider van de Notre-Dame’.

