Macron: “Australië moet eerste stap zetten om vertrouwen met Frankrijk te herstellen”

Aantal coronabe­smet­tin­gen in Afrika zakt, terwijl nog geen 6 procent gevacci­neerd is

Het aantal coronagevallen in Afrika begint zichtbaar af te nemen, hoewel nog maar 5,5 procent van de bevolking is gevaccineerd. Volgens de Gezondheidsorganisatie van de Afrikaanse Unie (Africa CDC) is het aantal nieuwe infecties in het hele continent met 26 procent gedaald tot 31.000 gevallen per dag.

13:35