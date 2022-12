Machtigste drugskartel van Mexico deelt cadeautjes uit tijdens ‘kerstoptocht’: “Waarom doet onze regering dit niet?”

Nieuw Republi­keins Congreslid geeft leugens in cv toe: “Maar ik ben geen crimineel”

Hij had de verkiezingen in een deelstaat van New York nog niet gewonnen of er lekten al berichten uit dat het Republikeinse Congreslid George Santos niet bepaald is voor wie hij zich uitgeeft. Dat hij inderdaad heeft gelogen over zijn indrukwekkende cv, geeft Santos (34) nu ook zelf toe, meldt CNN.

