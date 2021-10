Machtigste drugsbaron van Colombia opgepakt: “Alleen te vergelijken met de val van Pablo Escobar”

De politie en het leger van Colombia hebben zaterdag tijdens een gezamenlijke operatie de leider van de beruchte drugsbende ‘Clan del Golfo’ opgepakt in het noordwesten van het land. Dairo Antonio Usuga David (50) wordt gezien als de machtigste drugsbaron van Colombia. Zijn arrestatie is volgens president Ivan Duque alleen te vergelijken met de val van Pablo Escobar.

Usuga, beter bekend als ‘Otoniel’ was al jarenlang op de vlucht, maar wist tot nu toe uit de handen te blijven van de autoriteiten. Volgens de Colombiaanse krant El Tiempo kreeg de Nationale Politie twee weken geleden echter waardevolle informatie over de verblijfplaats van Usuga.

Zaterdagmiddag (lokale tijd) kon hij dan ook worden opgepakt in de stad Turbo, in het noordwesten van het land, niet ver van de grens met Panama. Het stadje ligt de streek Urabá, waar Otoniel opgroeide en wat bekend staat als het bastion van de bende. Later zaterdag is hij overgebracht naar de hoofdstad Bogotá.

Bij de operatie, Osiris gedoopt - dat onder meer verwijst naar de god van de doden uit de Egyptische mythologie - waren meer dan 300 militairen en politieagenten betrokken. Er werden 24 helikopters ingezet.

Beloning

Volgens president Duque gaat het om de zwaarste slag deze eeuw voor de drugssmokkelaars in zijn land. Hij vergeleek het met de uitschakeling van Pablo Escobar in 1993. Usuga wordt dan ook beschuldigd van verschillende misdaden, waaronder drugssmokkel, moord, ontvoering en afpersing.

Colombia had een beloning van maar liefst drie miljard pesos (ruim 680.000 euro) op het hoofd van Usuga gezet. Ook de Verenigde Staten wilden hem graag ingerekend zien en loofden eerder een beloning van 5 miljoen dollar (4,3 miljoen euro) uit voor informatie over zijn verblijfplaats.

De president riep de overblijvende leden van de Clan Del Golfo op om zich over te geven.

Volledig scherm Dairo Antonio Usuga, ook bekend als Otoniel. © via REUTERS

Van guerrillastrijder tot drugsbaron

Op 18-jarige leeftijd had Otoniel zich eerst aangesloten bij het Volksbevrijdingsleger (EPL), een marxistische guerrillabeweging die de activiteiten staakte in 1991. Maar toen de machtsverhoudingen in het land veranderden, sloot hij zich aan bij een extreemrechtse paramilitaire organisatie.

Otoniel, geboren op 15 september 1971 in Necloclí, stond aan het hoofd van de Clan del Golfo sinds zijn broer Juan de Dios in 2012 tijdens een schermutseling met de politie om het leven kwam. De twee mannen hadden toen al een crimineel netwerk gebouwd met vertakkingen in bijna 300 van de 1.102 gemeentes in Colombia. De bende bestaat vandaag de dag bestaat uit 1.200 gewapende leden, van wie de meeste voormalige extreemrechtse paramilitairen. Naast drugshandel zouden ze ook betrokken zijn bij illegale mijnbouw.

‘Politieke’ partij

Als erfgenaam van verschillende groepen gedemobiliseerde paramilitairen, probeerde Otoniel ook politieke macht uit te oefenen. In Colombia raakten politiek (geweld) en drugshandel namelijk innig met elkaar verbonden. De clan presenteerde zich dan ook steeds meer als een politieke beweging: de ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)’. In Urabá doken de laatste tijd steeds vaker pamfletten en graffitis met die naam op. Maar de politieke ‘partij’ AGC was volgens experts niet meer dan een dekmantel voor drugshandel.

‘Autodefensas’ verwijst naar de paramilitaire groepen die werden opgericht uit zelfbescherming in gebieden die door extreemlinkse guerrillagroepen zoals de FARC (inmiddels gedemobiliseerd en een politieke partij) werden geterroriseerd. De regio waar Otoniel en zijn broer opgroeiden, Urabá, was indertijd grotendeels in handen van de FARC.

‘Gaitanista’ refereert aan de populaire politicus Jorge Eliécer Gaitán. Die werd in 1948 vermoord, en zijn dood wordt gezien als de start van de bloedige burgeroorlog die het land decennialang in haar greep zou houden.

Klopjacht

De Colombiaanse autoriteiten begonnen in 2016 een operatie tegen de organisatie van drugsbaron Otoniel. Tientallen bendeleden werden gedood of gevangengenomen en de overheid pakte hem ook financieel aan.

Vanwege de klopjacht moest de drugsbaron zijn leven van luxe opgeven. Volgens de autoriteiten reisde de clanleider sindsdien enkel nog te voet of op de rug van een ezel, gebruikte hij geen telefoon en sliep hij nooit langer dan twee opeenvolgende nachten op dezelfde plaats. De bendeleider kondigde in 2017 in een videoboodschap aan zichzelf aan te geven, maar zover kwam het nooit.

Bovendien sloot het net rond Otoniel zich steeds meer: in maart dit jaar arresteerden de Colombiaanse politie en de Amerikaanse drugsopsporingsdienst DEA zijn zus, Johana Usuga. Zij werd uitgeleverd aan de VS om daar terecht te staan voor drugshandel en het witwassen van geld.

Colombia is de belangrijkste exporteur van cocaïne ter wereld.

