Machtige drugsbaas gevat in Colombia

‘Popeye’, de vaste huurmoorde­naar van Pablo Escobar, is dood: “Ik heb 300 mensen vermoord. Of misschien wel meer, ik hield de tel niet bij”

7 februari Hij vermoordde naar eigen zeggen 300 mensen – “of misschien meer, ik hield de tel niet bij” – maar zelf stierf Jhon Jairo Velasquez donderdag op 57-jarige leeftijd vredig in zijn slaap. Velasquez, oftewel ‘Popeye’, was de vaste huurmoordenaar van Pablo Escobar en overleed in de gevangenis aan de gevolgen van maagkanker. De voorbije jaren werkte hij zich op tot YouTube-ster, met meer dan 1,2 miljoen volgers. De populaire Netflix-reeks ‘Narcos’ bevat delen van zijn levensverhaal en twee jaar geleden lanceerde de streamingsgigant zelfs een minireeks over ‘Popeye’ zelf: ‘Surviving Escobar’.