Machiavelli is er niks tegen: zo wordt de nieuwe Italiaanse president verkozen

Topgang­ster Nordin Benallal krijgt wellicht lichte straf voor mislukte ontvoering in Spaans drugsmili­eu

De Belgische topgangster en ontsnappingskoning Nordin Benallal is samen met drie andere ‘sicario’s’ of huurmoordenaars, waarvan nog twee uit ons land, voor de rechter verschenen voor een mislukte ontvoering in het Spaans drugsmilieu. Ze werden in augustus 2020 op heterdaad betrapt met een man in hun kofferbak. Mogelijk was het de bedoeling het slachtoffer uit de weg te ruimen. Benallal en zijn kompanen lijken weg te komen met lichte straffen.

10:59