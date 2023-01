Maas bereikt zondag hoogste punt in Nederland

Wateroverlast

Waterschap Rivierenland verwacht in het weekeinde wateroverlast door veel regen ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal, waardoor zaterdag water in kelders, schuren en woningen kan lopen. In de provincie Zeeland wordt in het weekend naast overvloedige regen ook veel hinder van de zeer harde wind verwacht. Die stuwt het water in de overvolle sloten en watergangen nog hoger op. Alle gemalen werken volop, aldus de waterschappen, maar dat kan wateroverlast niet helemaal voorkomen.