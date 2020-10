Maar liefst 75 Belgische militairen besmet na Duits oefenkamp

NEDERLAND - DUITSLAND Dit is de Orde van Transfor­man­ten: sekte van misbruik­ver­dach­te Robert B. hield buurt jarenlang in de greep

12:28 In een villawijkje in het Nederlandse Hoeven, op zo’n 20 minuten rijden van de grens met België, woonden ooit alle leden van de Orde der Transformanten. ‘Profeet’ Robert B. (58) hebben ze in geen jaren meer gezien. En daar was niemand rouwig om. B. is woensdag in Duitsland opgepakt, mede op verdenking van kindermisbruik in Hoeven tussen 2006 en 2008.