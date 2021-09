Maar liefst 3.500 illegale haaienvinnen tegengehouden in Colombiaanse luchthaven

De lading, verpakt in tien verschillende pakketten, was afkomstig uit Roldanillo, een gemeente in het zuidwesten van Colombia. “Het scheepsbedrijf waarschuwde als eerste de milieuautoriteiten en de politie”, aldus milieusecretaris Carolina Urrutia. “De politie neemt nog stalen af om na te gaan over welke haaiensoort het gaat, maar we weten dat er meer dan drie haaiensoorten in de Colombiaanse wateren bestaan”, klinkt het.

Naast de haaienvinnen zou er ook nog 117 kilogram vissenblazen in de lading aanwezig zijn, die samen met de vinnen door illegale visserij verzameld werden. In 2020 kwam er een verbod op haaienjacht in Colombia, in een poging om de handel van de vinnen in Azië te stoppen. De verkoop en consumptie van haaienvinnen is niet illegaal in Hong Kong, maar vissers moeten er wel een vergunning voor hebben. De vinnen blijven dan ook erg populair in de regio, ondanks de vele milieucampagnes.