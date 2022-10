Maakt u zich zorgen over de dreigende escalatie in de oorlog in Oekraïne? Stel hier uw vraag

Volgens terreurspecialist Colin P. Clarke is de kans dat Rusland naar terreur in Europa grijpt als vergelding voor de steun aan Oekraïne niet onbestaande. En ondertussen is de vrees voor een nucleaire escalatie van Rusland in de oorlog met Oekraïne toegenomen nadat er zondag een grote Russische goederentrein in beweging is gezet. Dat roept ongetwijfeld veel bezorgdheid op, en vragen. Heeft u nog vragen over de dreigende escalatie in Oekraïne? Stel ze dan via onderstaand formulier.