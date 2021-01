Maak opnieuw kennis met de ‘Voice of God’, de warme stem van de onzichtbare omroeper tijdens de inauguratie

Je zag hem niet, maar hoorde hem wel. Courtney Williams, de man die gisteren al voor de vierde keer op rij de podiumgasten aankondigde tijdens de presidentiële inauguratie. Zijn warme stem past bij deze ceremonie “als een hand in een want”, zou Neil Diamond zingen. “De ‘voice of God’ is de technische term, omdat je mij niet ziet”, aldus Williams zelf. De diepe basklank leek inderdaad vanuit de hemel boven het Capitool te komen.

Ken ik die stem niet ergens van? Een vraag die wel meer kijkers - niet alleen Amerikaanse - zich gisteren stelden bij elke introductie van de genodigden die tijdens de inauguratie van Joe Biden en Kamala Harris op het podium voor het Capitool mochten speechen, zingen of een gedicht voordragen. Een stem als een klok schalde telkens weer door de speakers, sober en vertrouwd. De eigenaar ervan kregen we niet te zien, ook niet eerder, tijdens de twee inhuldigingen van president Barack Obama in 2009 en 2013, en die van Donald Trump, nu vier jaar geleden.

Maar anoniem is hij niet. De man heet Courtney Williams, is 45 jaar, en komt uit Greenbrier in de staat Tennessee. Hij studeerde in 1993 af aan de Greenbrier High School en ging vervolgens naar de universiteit van Tennessee. Op de middelbare school zat hij in het koor en viel zijn diepe en rijke stem al op. “Hij was een lange, slungelige jongen, met zo ongelooflijk veel talent”, aldus koorleider Roger Bunch over de tiener. Williams werkt al jaren bij de Amerikaanse marine, waar hij in 1996 werd aangeworven als koorzanger. Inmiddels is hij senior chief muzikant en concertmoderator voor de Ceremonieband van de Navy. Hij woont nu in de staat Virginia en is gestationeerd in Washington DC.

Volledig scherm Joe Biden is ingezworen als 46ste president van de VS. Zijn vrouw Jill Biden hield daarbij de familiebijbel vast. © European Press Agency (EPA)

In 2009 werd hij voor het eerst aangeduid als ‘aankondiger’ voor de plechtige eedaflegging van president Barack Obama. Hij verzorgde daarna ook de tweede ceremonie van Obama en de inauguratie van Trump in 2017. “Mijn gewone job in de Navy is muzikant”, zei hij toen. “Ik krijg zo de kans om over heel het land op te treden voor onze zeemannen.” Vandaar ook zijn bijnaam: ‘Voice of the Navy’.

Als aankondigingsstem moet Williams het militaire protocol volgen tijdens de ceremonie. Zo moet hij alle gasten te gepasten tijde vragen om op te staan. Hij ziet zichzelf in die rol “gewoon als een soort van regisserende stem”.

Zijn taak als omroeper vond hij toen “een overweldigende ervaring”. Over de vreedzame machtsoverdracht zei hij: “Het is geweldig om daar getuige van te zijn en deel van uit te maken. Dat is heel cool, welke politieke achtergrond je ook hebt.”

