Luxueuze renovatie van dienstwoning blijft Boris Johnson achtervolgen

In de berichten van november 2020 vroeg Johnson om de vrijgave van financiële middelen voor de luxueuze renovatie van zijn ambtswoning in Downing Street in Londen. In ruil, zo lijkt het, beloofde hij een project van de ondernemer te promoten, een groot evenement onder de titel “Great Exhibition 2.0". Enkele weken later had toenmalig minister van Cultuur Oliver Dowden een ontmoeting met Brownlow om over het project te praten.