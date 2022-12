Luxueus hotelcomplex in beslag genomen van oligarch die Russische invasie “waanzin" vindt

Toen oligarch Oleg Deripaska de oorlog eerder dit jaar als “waanzin” bestempelde en waarschuwde voor een “helse ideologische mobilisatie”, speculeerden veel waarnemers over wat de reactie van het Kremlin zou zijn. Een Russische rechtbank heeft volgens de ‘Financial Times’ nu beslag laten leggen op een luxueus hotelcomplex in Sotchi dat eigendom is van de aluminiumtycoon.

Hoewel het juridische geschil dateerde van voor de invasie en ogenschijnlijk geen verband hield met de kritiek die de oligarch eerder uitte, lijkt er nu toch meer aan de hand, zo schrijft de ‘Financial Times‘.

Het gerechtelijk bevel om beslag te leggen op het luxueuze Imeretinskiy-hotelcomplex en de bijhorende jachthaven in Sochi - ter waarde van zo’n miljard euro - is er blijkbaar gekomen nadat het Kremlin Deripaska had gevraagd om te stoppen met zijn kritiek op de oorlog, aldus twee mensen die bekend zijn met de zaak.

Sinds de Russische invasie van Oekraïne treden de Russische autoriteiten nog harder op tegen elke vorm van dissidentie. Deripaska staat sinds 2018 op de Amerikaanse sanctielijst wegens zijn banden met het Kremlin. Maar die nauwe banden hielden de oligarch niet tegen om zich uit te spreken tegen de oorlog. “We hebben zo snel mogelijk vrede nodig, want we zijn al voorbij het point of no return”, schreef hij in maart op Twitter.

Afzwakken

Het Kremlin vroeg hem diezelfde maand om zijn kritiek af te zwakken, volgens een andere persoon uit de inner circle van de oligarch, en heeft dat verzoek sindsdien minstens één keer herhaald.

Veel rijke Russen verzetten zich in privéverband tegen de oorlog, maar slechts weinigen doen dit in het openbaar. Ze schrikken ervoor terug om het publiekelijk oneens te zijn met het Kremlin, uit angst voor repercussies voor henzelf en hun bedrijven. Toch bleef Deripaska in juni waarschuwen dat “het vernietigen van Oekraïne een kolossale fout zou zijn”.

Rechtszaken

Twee weken later spande het ‘Sirius Federaal Territorium’, een wetenschappelijke en educatieve cluster met Poetin als beschermheer, drie rechtszaken over grondgeschillen aan tegen RogSibAl, Deripaska’s bedrijf dat eigenaar is van het Imeretinskiy-complex. Het educatief centrum en het hotelcomplex liggen naast elkaar aan de Zwarte Zee.

Het besluit van Poetin om Sirius in 2020 de status van federaal gebied te geven - waardoor het een eigen regering en budget krijgt - betekende dat het in feite de grondeigenaar werd van het hele gebied en mogelijk dus ook van de gronden van RogSibAl, waar onder meer het luxehotel is gelegen.

Uit openbaar beschikbare gerechtelijke documenten die door de ‘Financial Times’ werden ingekeken, blijkt dat de rechter in september in het voordeel van Sirius oordeelde. Vervolgens werden er maatregelen genomen om de vordering uit te voeren, waaronder de “beslaglegging op alle onroerende goederen” van RogSibAl.

