Luxemburgse premier met corona “ernstig maar stabiel” in ziekenhuis

Premier Luxemburg opgenomen in ziekenhuis na coronabe­smet­ting

4 juli De premier van Luxemburg, Xavier Bettel, is deze ochtend opgenomen in het ziekenhuis nadat hij op 27 juni positief testte op het coronavirus. De premier ondergaat momenteel verdere testen en onderzoeken, zo maakt de regering bekend. Uit voorzorg blijft het regeringshoofd 24 uur ter observatie in de kliniek.