Luxebedrijf LVMH betaalt 10 miljoen euro om aan hun strafvervolging te ontsnappen

Italië Valse Italiaanse gynaeco­loog gearres­teerd nadat hij 400 vrouwen oplicht: “Hij vroeg me om het onderzoek via videocall te laten plaatsvin­den”

In Tarente, een stad in het zuiden van Italië, is een neppe gynaecoloog gearresteerd nadat die honderden vrouwen heeft opgelicht. De veertigjarige man deed zich voor als een gespecialiseerde arts en verzamelde gegevens van verschillende vrouwen die een gynaecologische onderzoek hadden laten uitvoeren in het ziekenhuis. De man belde de vrouwen vervolgens op en maakte hen bang met ernstige diagnoses. Nadien vroeg hij hen om een digitale consultatie via webcam. Bij een aantal slachtoffers gingen de alarmbellen al snel af, terwijl anderen recht in de val liepen.

16:23