Lula verwijdert veertig militaire bewakers van bestormd paleis: "Het zijn bolsonarista's”

Oekraïense militairen in VS voor Patriot-trai­ning

Oekraïense militairen zijn aangekomen bij een Amerikaanse legerbasis in Oklahoma om te leren omgaan met het Patriot-luchtafweersysteem. De training neemt in principe enkele maanden in beslag. Onduidelijk is of het programma versneld kan worden afgewerkt, meldt CNN.

