Lula kan Bolsonaro uitdagen bij volgende verkiezingen: Braziliaans Hooggerechtshof zet streep door zijn veroordeling

De 75-jarige oud-president zei begin deze maand in een interview met de Portugese zender RTP zich kandidaat te stellen. Maar er liep nog een beroep bij het Hof tegen de beslissing van datzelfde rechtsorgaan om zijn eerdere corruptieveroordeling te vernietigen. Een rechter van het Hooggerechtshof oordeelde vorige maand dat de rechter die Lula in 2017 veroordeelde, bevooroordeeld was en zette een streep door het vonnis. Het bureau van de procureur-generaal ging daartegen in beroep, maar dat is nu afgewezen.