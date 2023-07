Luitenant-kolonel Tom Simoens nu VS clusterbommen aan Oekraïne levert: “Het is een smerig wapen, als je het smerig gebruikt”

LIVE. Al meer dan 9.000 burgerdo­den in Oekraïne - VS gaan omstreden clustermu­ni­tie leveren

Volgens de Verenigde Naties zijn er sinds de invasie in Oekraïne al meer dan 9.000 burgerdoden gevallen, onder wie 500 kinderen. De Verenigde Staten gaan desondanks clustermunitie aan Oekraïne leveren, waarvan bekend is dat ze veel burgerslachtoffers eisen. Intussen bezoekt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky NAVO-lidstaten om steun te verkrijgen voor een lidmaatschap van zijn land. De Amerikaanse president Joe Biden noemt dat op dit moment echter zeer onwaarschijnlijk. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in onze liveblog.