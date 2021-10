Luierdief wint sympathie van Amerikaanse bevolking: “Laat hem met rust, wij betalen de rekening wel”

VN veroorde­len moord op Rohingya-lei­der in Bangladesh

30 september Een prominente Rohingyaleider is woensdagavond doodgeschoten in vluchtelingenkamp Cox’s Bazar in het zuiden van Bangladesh. Mohib Ullah was een van de meest vooraanstaande pleitbezorgers van de etnische groep die al generaties lang vervolgd wordt in Myanmar. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zegt vandaag in een reactie “diep getroffen en treurig” te zijn, en veroordeelt de moord. De VN-organisatie roept de autoriteiten in Bangladesh op de moord te onderzoeken en de verantwoordelijken voor de rechter te brengen.