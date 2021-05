Lufthansa-vlucht tijdlang aan de grond gehouden in Minsk vanwege "veiligheidsalarm”

“Laf” en “hypocriet”: Ryanair onder vuur nadat vliegtuig met kritische journalist moet landen in Wit-Rus­land en maatschap­pij doet alsof er niets gebeurd is

16:14 Ryanair krijgt de wind van voren op sociale media. Aanleiding is de gedwongen landing van een vliegtuig van de lagekostenmaatschappij in de Wit-Russische hoofdstad Minsk gisteravond. Aan boord van het toestel - dat onderweg was van Athene naar Vilnius - zat een 26-jarige journalist en blogger die zich kritisch uitlaat over de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko. Roman Protasjevitsj werd bij aankomst in Minsk opgepakt. Maar Ryanair doet in een mededeling over het incident alsof er niets gebeurd is.