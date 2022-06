Luchtvaartmaatschappijen niet te spreken over voornemen tot minder vluchten op Schiphol

Apenpokken­vi­rus muteert sneller dan gedacht

Het virus dat de huidige wereldwijde uitbraak van de apenpokken veroorzaakt, vertoont verrassend veel mutaties in vergelijking met eerdere apenpokkenvirussen. Dat blijkt vrijdag uit een Portugese studie die in Nature Medicine verscheen. Intussen zijn in ons land al 77 bevestigde gevallen gemeld, klinkt het bij Scienscano.

13:32