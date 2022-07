Luchtvaartautoriteit bestempelt gedwongen Ryanair-landing in Wit-Rusland als “illegaal”

De internationale luchtvaartautoriteit ICAO heeft de verplichte landing van de Ryanair-vlucht in Wit-Rusland in mei 2021 "illegale inmenging" genoemd. Het VN-agentschap in Montreal stuurde de mededeling uit na onderzoek van nieuw materiaal, waaronder geluidsopnames van de Wit-Russische luchtverkeersleider.

De bommelding die opgegeven werd als reden voor de noodlanding was "doelbewust vals”, aldus het ICAO. Ze bracht de veiligheid van het vliegverkeer in gevaar en was volgens de internationale luchtvaartautoriteit gebaseerd op instructies van hooggeplaatste Wit-Russische functionarissen.

De Wit-Russische autoriteiten dwongen Ryanair-vlucht FR4978, die onderweg was van Athene naar Vilnius met meer dan honderd personen aan boord, om te landen in Minsk. De Wit-Russische blogger Roman Protasevich, die kritisch is voor het regime van Aleksandr Loekasjenko, de zogenoemde laatste dictator van Europa, zat aan boord. Hij en zijn toenmalige vriendin Sofia Sapega werden in Wit-Rusland opgepakt. De Europese Unie sloot vervolgens het luchtruim voor Wit-Russische vliegtuigen.

Sapega kreeg in mei zes jaar cel omdat ze een oppositiekanaal beheerde op chatapp Telegram. Ze vroeg Loekasjenko eind juni om een pardon. Protasevich wacht nog op zijn proces, berichten media.

De Verenigde Staten beschuldigden vier Wit-Russische regeringsfunctionarissen in januari in absentia. Het parket in New York klaagde hen aan voor "samenzwering omwille van luchtvaartpiraterij". Onder de passagiers zouden vier Amerikaanse burgers geweest zijn.

