Luchtshow militaire parade in Moskou afgelast “wegens slecht weer”, maar dat gelooft geen kat

Het luchtdéfilé tijdens de militaire parade vandaag in Moskou is niet doorgegaan. De officiële reden: “ongunstig weer”. Maar beelden van vorig jaar laten een op het eerste gezicht minder gunstig weerbeeld zien en toen vond de luchtshow wél gewoon plaats. Er wordt dan ook weinig geloof gehecht aan de verklaring voor de afgelasting dit jaar. Wat speelde er dan wel? “De echte reden zullen we niet snel kennen, vrees ik”, zegt onze Rusland-experte Carolien van Nunen.

Moskou, bewolkt, windkracht 2, 11 graden, kleine buien mogelijk. Het weerbericht vanochtend leek gunstige omstandigheden te beloven voor de airshow van de traditionele Russische militaire parade op de Dag van de Overwinning, een feestdag in Rusland om de overwinning op de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog te herdenken.

Toch gingen er geen vliegtuigen de lucht in, omdat het weer dat niet zou toelaten. 77 vliegtuigen en helikopters zouden er deelnemen aan het spektakel. De toestellen zouden in een Z-formatie komen overvliegen. De letter ‘Z’ is symbool geworden voor de steun aan de Russische troepen die op 24 februari Oekraïne binnenvielen.

“Er moet daar iets niet helemaal goed zijn gegaan en het weer zal absoluut niet de enige reden zijn”, zegt onze Rusland-experte van VTM NIEUWS. “Er wordt gefluisterd dat er misschien een veiligheidsrisico was, dat er misschien technisch iets mis was met een van de toestellen.” Mogelijk was het Russische regime beducht voor een of andere aanval op hun vliegtuigen.

Volledig scherm De Ilyushin Il-80 in mei 2010, de laatste keer dat het toestel gebruikt werd tijdens de jaarlijkse parade. © AFP

Het viel van Nunen ook op dat er minder gevechtsvoertuigen getoond zijn tijdens de parade op het Rode Plein dan vorig jaar: 131 tegenover 191. “Een aantal voertuigen die in de repetities zijn getoond, die zijn vandaag ook niet verschenen”, voegt ze eraan toe. Transportvoertuigen doken dan weer wél op, wat eerder ongebruikelijk is. “Dat is maar ondersteunend materieel, dat nu toch uit de kast werd gehaald, omdat er heel wat verliezen zijn geleden op Oekraïense bodem. Ze moesten materieel kunnen tonen waarmee ze kunnen pronken, dat volledig in orde is. En dat mag niet beschadigd zijn.”

Ook het door het Russische ministerie van Defensie aangekondigde ‘Doomsday-vliegtuig’ is vandaag niet opgestegen. In het geval van een kernoorlog zal de befaamde Ilyushin Il-80 dienst doen als het commandocentrum in de lucht van Poetin en andere topfunctionarissen. Het toestel - ook het “vliegende Kremlin” genoemd - vloog wel door het luchtruim van de Russische hoofdstad tijdens de repetities, maar niet tijdens de militaire parade vandaag, wat een primeur zou zijn geweest sinds 2010.