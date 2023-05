Luchthaven van Aleppo dicht na Israëlische aanval, dode en zeven gewonden

‘Kattenman van Aleppo’ redde honderden kattenle­vens tijdens Syrische Burgeroor­log, nu haalt hij ook katten vanonder het puin na de aardbevin­gen in Syrië

De ‘Kattenman van Aleppo’ redde door de jaren heen honderden katten uit noodsituaties in Syrië. Hij begon zijn reddingsacties tijdens het begin van de Syrische Burgeroorlog in 2011 en zet die acties nu ook verder in het rampgebied van de aardbevingen in Syrië begin februari. Met zijn team van zes redde hij al meer dan veertig gewonden katten in de buurt van Aleppo. “Dieren hebben ons altijd nodig”, klinkt het bij de ‘Kattenman’.