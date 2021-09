Luchthaven in La Palma opnieuw geopend, ‘vulkaantoeristen’ overspoelen eiland

CALIFORNIË Pornoster in spe (26) overleeft illegale bilvergro­ting niet: moeder en dochter aange­klaagd voor moord

25 september Een moeder en dochter zijn in Californië aangeklaagd voor moord na het uitvoeren van een illegale bilvergroting waarbij de Zuid-Afrikaanse Karissa Rajpaul (26) twee jaar geleden het leven liet. Noch Libby Adame (51) noch dochter Alicia Gomez (23) beschikken over een medisch diploma. De twee spoten een siliconensubstantie in Karissa’s billen die volgens onderzoek van de lijkschouwer overeenkomt “met materialen die je in bouwmarkten vindt”, luidt het in de ‘LA Times’.