Luchthaven Dubai ziet passagiersverkeer meer dan verdubbelen: Rusland is “belangrijke bijdrager”

Het passagiersverkeer op de luchthaven van Dubai is in 2022 meer dan verdubbeld ten opzichte van het voorgaande jaar, met meer dan 66 miljoen reizigers, aldus CEO Paul Griffiths vandaag. Dat zou mede veroorzaakt zijn door een “enorme groei van de Russische markt”.

De internationale luchthaven van Dubai is een van de grootste ter wereld wat betreft buitenlandse passagiers en trekt toeristen, zakenmensen en transitreizigers aan. Dubai Airport verwelkomde in 2022 iets meer dan 66 miljoen bezoekers, “een groei van 127%” ten opzichte van het voorgaande jaar, aldus een verklaring. In 2021 passeerden ongeveer 29,1 miljoen passagiers via Dubai.

Terwijl India, Saoedi-Arabië en het Verenigd Koninkrijk de belangrijkste bijdragers van passagiers blijven, was Rusland ook “een belangrijke bijdrager”, vertelde Paul Griffiths aan AFP. Ongeveer 1,9 miljoen Russische reizigers zijn via Dubai gereisd “wat meer dan het dubbele is” van de cijfers voor 2021, voegde hij eraan toe, verwijzend naar “duidelijk een enorme groei van de Russische markt” sinds het begin van de oorlog in Oekraïne.

Waarom trekken de Russen naar Dubai?

De invasie van Oekraïne een jaar geleden leidde tot een lawine van westerse sancties tegen de Russen, van wie velen naar Dubai zijn getrokken, bekend om zijn kunstmatige eilanden, luxe auto’s en chique restaurants bovenop wolkenkrabbers. Dubai, dat al een favoriete toeristische bestemming voor Russen was, maakt deel uit van de federatie van de Verenigde Arabische Emiraten, een rijke oliestaat die dicht bij het Westen staat maar uitstekende betrekkingen met Moskou onderhoudt.

Voor en na corona

Na de sluiting van zijn luchthaven in maart 2020 wegens Covid-19, heropende Dubai in juli van hetzelfde jaar grotendeels zijn deuren voor buitenlandse reizigers. In 2020 hadden 25,9 miljoen passagiers de luchthaven van Dubai gepasseerd, een cijfer dat sterk is gedaald ten opzichte van de ruim 86 miljoen in 2019.

Met zijn luchthaven en zijn luchtvaartmaatschappij Emirates, de eerste in het Midden-Oosten, is het luchtvervoer een cruciale sector voor de economie van Dubai, dat in tegenstelling tot zijn buren in de Golfregio arm is aan o