Luchtbeelden tonen enorme ravage na dodelijk treinongeval in Nederland: “Goederentrein reed vermoedelijk op juiste spoor”

UpdateIn Voorschoten, tussen Leiden en Den Haag, is in de nacht van maandag op dinsdag rond 3.45 uur een passagierstrein ontspoord, na een ongeval waarbij ook een goederentrein en een rijdende kraan betrokken waren. Een spoorarbeider is om het leven gekomen. Op de trein raakte een dertigtal passagiers gewond. Er is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de omstandigheden van het ongeval, verklaarde politiechef Marieke van den Bosch tijdens een persconferentie.

Op luchtbeelden die gemaakt zijn op de plaats van het ongeval is een enorme ravage te zien: twee zwaar gehavende treinen, een kapotte bouwkraan en een loshangende bovenleiding. Medewerkers van spoorwegbeheerder ProRail en de politie zijn druk in de weer om de precieze omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen.

Aan boord van de rond kwart voor vier ‘s nachts ontspoorde nachttrein die dinsdagochtend vroeg vanuit Leiden onderweg was naar Den Haag, bevonden zich zo’n vijftig passagiers, zegt een NS-woordvoerder. “Politie en brandweer troffen ter plaatse een chaotische situatie aan. Het was donker, er was een gebroken bovenleiding en er was brand in de trein.” Toch slaagden de hulpdiensten erin iedereen binnen het uur uit de trein helpen. Een twintigtal slachtoffers kregen de eerste zorgen toegediend bij omwonenden. Negentien gewonden werden naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Binnen de 2 uur waren alle reizigers weg van de plaats van het ongeval. “De operatie is vlekkeloos verlopen”, klinkt het.

Een passagier van de trein heeft gefilmd hoe hij samen met enkele inzittenden is kunnen ontsnappen. Op de beelden is te zien hoe de passagiers in paniek zijn. Een man roept dat iedereen zo snel mogelijk uit de trein moet gaan. Verschillende mensen wringen aan een treindeur, die na enkele pogingen openvalt. De passagiers helpen elkaar en slagen er uiteindelijk in om uit te trein te ontsnappen.

Bouwkraan

Hoe het ongeluk met de trein kon gebeuren is nog onduidelijk. Op twee van de vier sporen vonden geplande onderhoudswerkzaamheden plaats, meldt een woordvoerder van spoorbedrijf ProRail. De twee sporen waar niet aan werd gewerkt, waren in gebruik. Volgens John Voppen, CEO van spoorwegbeheerder ProRail, stond de bouwkraan op een spoor dat op dat moment niet in gebruik was. Hoe de aanrijding met de twee treinen toch kon gebeuren, is nog onduidelijk.

De goederentrein die als eerste op een bouwkraan botste, reed namelijk vermoedelijk op het juiste spoor waar geen werkzaamheden waren. Dat zegt topman Voppen dinsdagavond nog bij talkshow ‘Op1'. Voppen houdt wel een slag om de arm. Hij benadrukt eerst verder onderzoek te willen afwachten. “Ik ben daar heel voorzichtig in”, zegt hij. “Na onderzoek zie je soms dat het toch anders is.”

Het dodelijke slachtoffer van het treinongeval bij Voorschoten was een werknemer van het bouwbedrijf dat vannacht instond voor de onderhoudswerken aan het spoor. De machinist van de passagierstrein ligt met botbreuken in het ziekenhuis. De conducteurs die tijdens het ongeval in de trein aanwezig waren, maken het naar omstandigheden goed.

De schade aan de infrastructuur is enorm, zei de topman van de spoorwegbeheerder. Door de botsing is het voorste deel van de trein in een weiland terechtgekomen, het middelste gedeelte ligt op zijn kant naast het spoor. Meteen na het ongeval brak nog een brand uit in een van de laatste rijtuigen, maar die kon snel worden geblust.

Het treinverkeer op de lijn tussen Den Haag en Leiden zal “dagenlang” verstoord zijn, meldt de NS. In de loop van de voormiddag kon het treinverkeer vanaf Leiden in de richting van Utrecht, Haarlem en Schiphol wel weer worden opgestart.

Strafrechtelijk onderzoek

De Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), een zelfstandig bestuursorgaan dat onderzoek doet na rampen en andere grote incidenten, is vrijwel meteen na het ongeval ter plaatste gegaan met een aantal onderzoekers. Naast het onderzoek van de OVV loopt er ook een onderzoek door de dienst Infrastructuur van de politie onder leiding van het openbaar ministerie. Daaruit zal moeten blijken of er eventueel strafbare feiten zijn gepleegd.

Op de keukentafel

“We hoorden twee klappen, dikke doffe dreunen, en toen zagen we veel flitsen”, zegt een getuige tegen het AD. Hij vertelt hoe hij en zijn vrouw zagen hoe de goederentrein op de bouwkraan botste, die vervolgens op het spoor voor de intercity zou zijn beland. “Het hele huis trilde. Mijn vrouw zei meteen: nu is het goed mis.”

Bij Omroep West getuigt een omwonende die haar huis heeft opengesteld voor een twintigtal slachtoffers van het treinongeluk. “Sommigen hadden snijwonden, een arts heeft iemand bij ons nog op de keukentafel gelegd om diegene te helpen.”

Quote Opeens flikkerden de lichten uit. We hielden ons vast, telefoons vielen uit de zakken. Daarna stond de trein stil en keken we waar iedereen was. Een van de passagiers

Een vriendengroep uit Rotterdam was onderweg naar huis na een feestje in Utrecht, toen de trein ontspoorde, vertelt een van de jongens aan NPO Radio 1. “We waren best dronken. Omdat het zo’n lange rit was (de trein gaat vanaf Utrecht, via Amsterdam naar Den Haag, red.), lagen we te slapen. Opeens flikkerden de lichten uit. We hielden ons vast, telefoons vielen uit de zakken. Daarna stond de trein stil en keken we waar iedereen was”, vertelt de jongeman. “Met ons gaat het gelukkig goed. Met de rest van de passagiers weten we niet. We zijn ontzettend geschrokken.”

Een andere vriend uit de groep werd wakker van het geschreeuw van zijn vrienden. “Om drie uur ‘s nachts zit je opeens schuin in de trein. Na de eerste schrik, was het even een heel emotioneel moment. We mochten ook niet direct uit de trein omdat er stroom stond. Toen kickte de paniek verder in. Na een uur werden we door de brandweer gered.”

Calamiteitenhospitaal

Dinsdagochtend sprak de Nederlandse premier Mark Rutte op Twitter zijn medeleven uit voor de slachtoffers en nabestaanden van het “vreselijk treinongeluk”. Intussen heeft ook koning Willem-Alexander een bezoek gebracht aan de plaats van het ongeval. Hij sprak er met de hulpverleners die meteen na het ongeval ter plaatse gingen.

Kort na het ongeval werd het calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht even operationeel. Dat is een ziekenhuis binnen het UMC Utrecht dat altijd in ‘sluimerstand’ staat. Bij grote ongevallen of crises moet het binnen 30 minuten paraat kunnen staan. Het is een samenwerking tussen het UMC Utrecht, het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Defensie. Naast de behandeling van gewonden, ving het ziekenhuis ook de familie op van mensen betrokken bij het ongeluk.

Intensive care

Drie zwaargewonde slachtoffers van het treinongeluk liggen nog op de intensive care. Hun situatie is “zeer ernstig maar stabiel”, meldt een woordvoerder van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). De drie slachtoffers zijn opgenomen in de twee medische centra in de regio. Twee van hen liggen in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de derde in het HMC Westeinde in Den Haag.

In totaal werden 19 gewonden na het ongeluk overgebracht naar een ziekenhuis.

Het ongeval van vannacht is het meest ernstige in jaren op het doorgaans veilige Nederlandse spoor. Ongelukken met doden of veel gewonden zijn relatief zeldzaam. Ze gebeuren het vaakst op spoorwegovergangen. Een overzicht van ernstige ongelukken op het Nederlandse spoor in de afgelopen jaren. 2020: In Hooghalen (Drenthe) komt een 58-jarige machinist om het leven doordat de passagierstrein die hij bestuurt op een overweg tegen een oplegger van een tractor botst. Twee passagiers raken lichtgewond.

2018: Vier kinderen komen om het leven in Oss, doordat de stint waarin ze zitten op het spoor terechtkomt. De 32-jarige bestuurster van de elektrische bolderkar en een vijfde kind raken zwaargewond.

2017: Een botsing op een overweg in het Friese Harlingen wordt een 31-jarige vader en zijn driejarige zoontje fataal. Ze zitten in een auto die op een spoorwegovergang wordt geraakt door een passagierstrein.

2016: In Dalfsen (Overijssel) ontspoort een trein van Arriva doordat een langzame hoogwerker op het verkeerde moment het spoor oversteekt. De 49-jarige machinist komt om het leven, twee passagiers raken gewond.

2012: Tussen Amsterdam Centraal en Sloterdijk botst een sprinter frontaal op een intercity. Zowat 125 mensen raken gewond, van wie veertig ernstig.

2009: Bij Barendrecht botsen twee goederentreinen en een passagierstrein op elkaar. Een van de machinisten komt om het leven.

2006: In Arnhem lopen ongeveer dertig mensen verwondingen op door een botsing tussen een passagierstrein en een goederentrein. Elf van hen moeten naar het ziekenhuis.

2006: Op het station van Maastricht botst een binnenkomende trein met passagiers op een lege trein. In totaal raken 41 mensen gewond, van wie een ernstig.

2005: Een botsing bij Wijhe tussen een trein en een vrachtwagen met houtsnippers kost het leven aan de vrachtwagenchauffeur. De machinist raakt door het ongeval ernstig gewond. Dertig treinpassagiers raken lichtgewond.

2003: Bij Roermond raken zeven mensen zwaargewond door een frontale botsing tussen een goederen- en een reizigerstrein. De machinist van de passagierstrein was getroffen door een hartinfarct. Hij overlijdt.

2003: Twintig reizigers raken gewond, van wie twee ernstig, bij Amsterdam Centraal. Een volle intercity botst daar tegen een lege goederentrein. Het ernstigste treinongeluk in de Nederlandse geschiedenis gebeurde in 1962 bij Harmelen (Utrecht). Doordat twee passagierstreinen op elkaar botsten, vielen 93 doden en raakten 151 mensen gewond. In de decennia die volgen, is de treinramp bij Schiedam in 1976 de ernstigste gebeurtenis op het spoor. Een frontale botsing tussen twee treinen daar kost 24 mensen het leven.

