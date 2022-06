Luchtballon stort neer en wordt aangereden door trein: drie inzittenden in levensgevaar

Amber Heard 'gebroken' na verdict, Johnny Depp reageert opgelucht: "De jury heeft me mijn leven teruggege­ven”

Johnny Depp (58) heeft de zaak tegen zijn ex-vrouw Amber Heard (36) grotendeels gewonnen. “Er werden valse, zeer ernstige en criminele beschuldigingen tegen mij geuit via de media, wat leidde tot een eindeloos spervuur van hatelijke inhoud. Zes jaar later gaf de jury me mijn leven terug”, reageert de acteur op Instagram. Heard reageert dan weer diep teleurgesteld op de uitspraak van de jury: “Dit zet de klok terug naar een tijd waarin een vrouw die zich uitsprak publiekelijk beschaamd en vernederd kon worden.”

