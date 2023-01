Luchtalarm in Oekraïne en de Krim, maar (nog) geen nieuwe Russische raketaanvallen

Het moment waarop honderden mensen door security breken tijdens oudjaar in Londen

In Londen verloopt de overgang van oud naar nieuw chaotisch wanneer feestvierders proberen binnen te dringen in een gebied dat afgebakend is voor betalende gasten. Rond 22.45 uur duwen ze hekken om bij Westminster Station om een betere plaats te bemachtigen om naar het vuurwerk te kijken. Niet alleen lopen ze zo binnen zonder te betalen, ze omzeilen ook de security en de tassencontrole. Op verschillende beelden is te zien hoe agenten en stewards machteloos staan tegenover de mensenmassa.

3 januari