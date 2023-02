Luchtalarm in heel Oekraïne op dag van belangrijke EU-top in Kiev

Noord-Ko­rea waarschuwt VS: “Rode lijn is bereikt, we beschikken over overweldi­gen­de nucleaire kracht”

De gezamenlijke militaire oefeningen van de VS en Zuid-Korea zijn niet in goede aarde gevallen bij de Noord-Koreanen. “De rode lijn is bereikt”, klinkt het in een persbericht van het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Pyongyang dreigen de VS en hun bondgenoten het Koreaanse schiereiland te veranderen in een “gigantisch oorlogsarsenaal en een nog kritiekere oorlogszone”.

2 februari