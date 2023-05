Luchtalarm in grote delen van Oekraïne, ook in Kiev

Politie beëindigt grote zoektocht naar sporen Maddie McCann, gevonden materiaal naar Duitsland voor onderzoek

Voor de derde opeenvolgende dag hebben vandaag tientallen agenten van de Portugese, Duitse en Britse politie bij het Arade-stuwmeer in Zuid-Portugal gezocht naar sporen van het wereldberoemde verdwenen meisje Madeleine McCann. Er werden bomen gekapt, foto’s gemaakt en materiaal verzameld. Intussen is de zoekactie - de grootste zoektocht in jaren in de zaak - beëindigd. “Het verzamelde materiaal zal worden overhandigd aan de Duitse autoriteiten”, klinkt het in een persbericht van de Portugese politie.