Loyale echtgenote El Chapo nu zelf opgepakt: van schoonheidsprinses tot drugsverdachte

De wereld leerde Emma Coronel Aispuro (31) twee jaar geleden kennen. Drie maanden lang stond ze bijna dagelijks haar echtgenoot, drugsbaron Joaquin ‘El Chapo’ Guzmán (63), trouw bij tijdens zijn proces in New York. Stijlvol, verzorgd, en schijnbaar totaal niet onder de indruk. Ze herkende haar man niet in de gruwelijke getuigenissen die zijn zwaar criminele leven blootlegden. “Ik bewonder hem”, bleef ze volhouden. El Chapo zit een levenslange celstraf uit. Zijn vrouw is nu zelf opgepakt op verdenking van drugshandel.

Het leven van Emma Coronel Aispuro doet denken aan een telenovelle. Ze werd op 3 juli 1989 geboren in de regio van San Francisco in Californië, toen haar moeder daar familie bezocht. Ze is Amerikaans staatsburger, maar groeide op in het Mexicaanse Canelas in de staat Durango. De bergen maakten deel uit van Mexico’s ‘Gouden Driehoek’ van staten waar de drugshandel welig tierde, waaronder Sinaloa. Haar vader, Inés Coronel Barreras, had een belangrijke functie in het Sinaloakartel waar Guzmán de leider van was. Hij werd in 2017 veroordeeld voor drugshandel. Ook haar oom, Ignacio ‘Nacho’ Coronel, was een sleutelfiguur van de bende. Hij werd vermoord in 2010.

Ze was amper 17 toen ze Joaquin Guzmán ontmoette op een feestje. Enkele maanden later won ze een schoonheidswedstrijd, waar Guzmán naar verluidt heen trok met honderden schutters. Om aan te kondigen dat hij met haar zou trouwen. Zo geschiedde, op de achttiende verjaardag van Coronel in 2007. Voor El Chapo - op dat moment op de vlucht voor de autoriteiten - was het zijn derde huwelijk.

Aan de LA Times zei Coronel in 2016: “Hij kon mij verleiden met zijn manier van praten, hoe hij met mij omging. Het klikte tussen ons, eerst als vrienden, daarna kwam al de rest erbij. Hij wint wel meer mensen voor zich door zijn manier van doen en van handelen, door hoe hij in het algemeen met mensen omgaat.”

Volledig scherm Joaquin 'El Chapo' Guzmán toen hij in januari 2016 opnieuw gevat werd. © REUTERS

Haar huwelijk met El Chapo werd in 2012 bekroond met een tweeling, maar is toch vooral gekenmerkt door gevangenisstraffen voor Guzmán, afgewisseld met een kat-en-muisspel met Mexicaanse en Amerikaanse agenten, die constant jacht maakten op de drugsbaron. Coronel was er verscheidene keren zélf bij toen haar man nipt kon ontkomen. Aan dat spel kwam twee jaar geleden dan toch een einde met de veroordeling van El Chapo tot levenslang. Maar zijn echtgenote wordt er nu van beschuldigd zijn drugszaakjes te hebben verdergezet, terwijl Guzmán zelf zijn straf uitzit in een zwaarbewaakte gevangenis in de Amerikaanse staat Colorado. Ze is gisteren aangehouden op Dulles International Airport in Virginia, nabij Washington DC. Ze wordt verdacht van drugssmokkel en van het helpen ontsnappen van haar geliefde.

Emma Coronel, die journalistiek studeerde in Culiácan, gaf maar zelden interviews. Als het er toch van kwam, prees ze El Chapo steevast de hemel in. Zo kon ze onmogelijk aannemen dat haar echtgenoot in staat was tot seksuele daden met iemand die daar niet mee akkoord zou gaan. Tijdens zijn proces twee jaar geleden kwam onder meer naar boven dat haar man er heel wat liefdesrelaties op nahield.

Volledig scherm Emma Coronel Aispuro op 4 februari 2019 in Brooklyn. © Photo News

Ook op Twitter uitte Coronel in het verleden haar liefde voor Guzmán. Zoals op 30 januari 2017, toen El Chapo zou uitgeleverd worden aan de VS: “We wisten allebei dat om van ons een realiteit te maken we een hoge prijs zouden moeten betalen. De afstand, de tijd, de uitdagingen, de opofferingen. Het was het waard.”

Sinds augustus van dat jaar tweette ze niet meer. Wel bleef ze actief op Instagram, waar ze aan het einde van het proces een foto van het gerechtsgebouw postte met het bijschrift: “Alles wat over Joaquin gezegd werd tijdens het proces, goed en slecht, heeft geen enkele invloed op wat ik van hem vind”.

Tijdens dat proces in 2019 in New York werd Emma Coronel een mediasensatie, door haar designeroutfits en haar onvoorwaardelijke trouw aan haar man. Op een bepaald moment droegen Coronel en Guzmán bij elkaar passende jasjes om hun solidariteit met elkaar te tonen. De Mexicaanse crimineel wuifde ook telkens naar zijn vrouw als ze de rechtszaal binnenkwam. En na het verdict staken ze een duimpje op naar elkaar.

Volledig scherm Emma Coronel in februari 2017 voor het gerechtsgebouw in Brooklyn. © Photo News

Ze kwam ook zelf ter sprake. De voormalige rechterhand van Guzmán, Damaso Lopez Nuñez, getuigde dat Coronel, samen met Guzmáns zonen, een centrale rol speelde in de ontsnapping van haar man - in pure Hollywoodstijl - uit de gevangenis in 2015 via een kilometerslange tunnel, uitgegraven onder de douche van zijn cel. Ze hadden een lap grond naast de gevangenis gekocht en lieten zelfs een horloge met gps binnensmokkelen, zodat de positie van Guzmáns cel exact kon worden berekend voor de graafwerken.

In 2016 werd Guzmán opnieuw gevat en een jaar later leverde Mexico hem uit aan de Verenigde Staten. Zijn proces in New York eindigde met een veroordeling tot levenslang. In de New York Times beweerde Emma Coronel zich geen alleenstaande moeder van haar tweelingmeisjes te voelen: “Wél een moeder die op dit moment geen steun van haar man geniet maar er vertrouwen in heeft dat haar gezin het goed zal stellen”.

Haar leven ging ook gewoon verder. In 2019 lanceerde ze haar eigen kledingmerk in de VS en ze verscheen zelfs in een Amerikaanse realityshow over maffiafamilies. “Ik beschouw mezelf als een normale vrouw”, zei ze. “Het is triest dat ze over ons oordelen zonder ons te kennen. Dat is hard.”

