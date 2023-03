Louvre houdt deuren gesloten door protest tegen pensioenhervormingen in Frankrijk

Een rij teleurgestelde toeristen liep door de binnenplaats. “Het is jammer dat we er niet in kunnen”, zei een toerist uit Australië, maar hij voegde eraan toe: “Ik begrijp de mensen die politieke redenen hebben.” “Dit is belachelijk, we komen van overal in de wereld met onze kinderen om een museum te bezoeken en het is belachelijk dat twintig mensen de ingang blokkeren,” zei Samuel, een Mexicaanse toerist.