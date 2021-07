Los Angeles trekt recordbedrag uit voor aanpak daklozencrisis

De stad die nooit slaapt lijkt plots op de derde wereld

4 mei De 'big lights' zijn uit in New York. De stad die anders nooit slaapt, is nu zowat onder narcose gebracht, ziet GREET DE KEYSER, VTM Nieuws-correspondente in de VS. "New York is nu even saai als Washington D.C., en de doden beheersen het nieuws. Wie de massagraven ziet, waant zich in Rwanda na de genocide."