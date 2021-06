Los Angeles na 29 jaar niet meer stad met ergste verkeer van VS

29 jaar lang sleepte Los Angeles de bedenkelijke titel van ergste verkeer in de Verenigde Staten in de wacht. Maar nu moeten ze daar de eer aan de New Yorkers laten. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Verklaring daarvoor is de coronapandemie.

De regio Los Angeles-Long Beach-Anaheim prijkt al sinds 1982 bovenaan de lijst van ellendigste verkeer in heel de VS, een lijst die het Texas A&M Transportation Institute opstelt. Maar uit hun nieuwste rapport over de verkeerstrends van 2020 blijkt dat LA plots de regio New York-Newark moet laten voorgaan.

De ranglijst wordt samengesteld op basis van het totaal aantal uren vertraging opgelopen door bestuurders. In het gebied New York-Newark liep dat vorig jaar op tot 494.268 uren vastzitten in het verkeer. Bestuurders in de regio Los Angeles-Long Beach-Anaheim kregen 365.543 uren aan fileleed te verwerken.

Dat Los Angeles de leidersplaats kwijt is, heeft te maken met de coronapandemie. Een groot deel van het jaar zaten de Californiërs in lockdown en werkten ze van thuis uit. Het verschil met de precoronatijd is enorm: het gaat om bijna een verdriedubbeling. In 2019 brachten bestuurders maar liefst 952.183 uren file door in hun wagen.

Volledig scherm In en rond New York was het vorig jaar drukker dan in de grootstedelijke regio van LA. © REUTERS

Ook in de rest van de VS was Covid-19 voelbaar. Voor de volledige top 15 van Amerikaanse steden met het drukste verkeer in 2020 daalden de cijfers gemiddeld van 312.680 naar 152.347 verloren uren in het verkeer.

New York-Newark voert ook de lijst aan van het aantal uren dat een bestuurder vorig jaar gemiddeld in zijn voertuig doorbracht. Dat waren er 56. Boston volgt met 50 uren, vóór Houston (49), Los Angeles-Long Beach-Anaheim (46) en San Francisco-Oakland (46).

Sinds september zitten de cijfers weer in de lift. Bovendien is Californië weer helemaal open. Het zou dus weleens bij dat ene jaartje kunnen blijven dat Los Angeles de weinig jaloersmakende titel van ergste verkeersregio van de VS verloor.

