Loonkiito, één van Afrika’s oudste leeuwen, op 19-jarige leeftijd gedood

Zelensky bezoekt in één weekend Rome, Berlijn, Aken en Parijs

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is zondagavond onderweg naar Parijs na zijn bezoek aan Duitsland. Daar nam hij ‘s namiddags in de stad Aken nog de Karelsprijs in ontvangst. Nu wordt hij verwacht in het Élysée bij zijn Franse ambtsgenoot Emmanuel Macron. Eerder dit weekend reisde Zelensky naar Rome, Berlijn en Aken.