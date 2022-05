Loog Moskou over beelden van geredde bemanning gezonken vlaggenschip Moskva? Tante van deze man lijkt sterkste bewijs te leveren van wel

Er zijn twijfels gerezen over de beelden die het Russische ministerie van Defensie kort na het zinken van zijn vlaggenschip Moskva deelde en die de geredde bemanning zou tonen. Dat blijkt onder meer uit het verhaal van een tante van een van de opvarenden die te zien is.

De Moskva verging in de nacht van 13 op 14 april in de Zwarte Zee, maar over de ware toedracht lopen de versies uiteen. Oekraïne beweerde dat het schip gezonken was nadat het geraakt werd door twee van haar Neptunus-raketten, iets wat later bevestigd werd door het Amerikaanse Pentagon. Rusland hield het erop dat er brand was uitgebroken aan boord en dat die munitie had doen exploderen. Later stuurde het Kremlin die verklaring bij en klonk het dat het schip tijdens de berging in een storm was vergaan.

Ook over het aantal slachtoffers was er onduidelijkheid. Er zou een 500-tal bemanningsleden aan boord geweest zijn en volgens Oekraïne konden er maar 58 gered worden. Moskou beweerde dat iedereen gered werd en deelde beelden van de bemanningsleden om dat te bewijzen. Volgens schattingen waren daar echter maar een 240-tal opvarenden op te zien. Enkele dagen later klonk het plots dat 396 bemanningsleden waren gered, dat er nog 27 vermist waren en dat één iemand was omgekomen.

Twijfels

Meteen nadat de beelden werden vrijgegeven op 16 april, rezen er twijfels over de authenticiteit. Volgens critici werden ze opgenomen vóór het vlaggenschip zonk. Een tante van een van de opvarenden lijkt dat verhaal te bevestigen bij Radio Free Europe/Radio Liberty en daar meteen het sterkste bewijs tot nu toe voor te leveren.

De vrouw stuurde de redactie een beeld uit de video, waar haar neef Sergei Grudinin (21) op te zien is. Alleen: de jongeman keerde niet terug naar zijn familie. De laatste keer dat hij contact opnam met zijn ouders was op 10 april. Meestal belde of schreef hij echter om de twee weken naar zijn dierbaren.

Zijn moeder kreeg eerst te horen dat hij nog leefde, maar werd korte tijd later teruggebeld door een man met dezelfde naam als de de plaatsvervangend commandant van de Moskva, die haar vertelde dat haar zoon vermist was. Aan de BBC vertelde de vrouw nadien dat ze nog later opnieuw telefoon had gekregen van iemand van de marine en dat die haar meldde dat haar zoon “vergaan was met het schip”.

