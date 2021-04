Longarts: “Agent hield knie nog 3 minuten en 27 seconden lang in George Floyds nek nadat die stopte met ademen”

In Minneapolis is vandaag de negende dag in het proces tegen Derek Chauvin van start gegaan. Chauvin, een ex-politieagent, wordt aangeklaagd voor de moord op George Floyd. Die zwarte man overleed nadat Chauvin tijdens zijn arrestatie bijna negen minuten lang een knie in zijn nek drukte.

Vandaag kwam als eerste dr. Martin Tobin, specialist longgeneeskunde en intensieve zorgen, aan het woord. Hij heeft het medische dossier van de zaak doorgenomen en is ervan overtuigd dat George Floyd stierf door zuurstoftekort. “Dit veroorzaakte de hersenschade die we zien en het veroorzaakte ook een PEA-aritmie, waardoor zijn hart stopte.” PEA staat voor ‘polsloze elektrische activiteit’.

Het zuurstoftekort was volgens Tobin het gevolg van een oppervlakkige ademhaling: daardoor geraakte er onvoldoende zuurstof in de delen van zijn longen die zuurstof verspreidden naar het bloed. Aan de hand van beelden van de arrestatie toonde Tobin aan dat George Floyd onvoldoende lucht kon krijgen omdat zijn borstkas plat tegen de grond gedrukt werd door de agenten en omdat hij bij momenten met zijn mond en neus tegen de grond lag.

Quote Als je moet ademen door een vernauwing, dan is het alsof je ademt door een rietje, maar het is veel erger dan dat Dr. Martin Tobin, longspecialist

De arts verwees ook naar een beeld waarop te zien is hoe Floyd zijn vingers en knokkels van zijn rechterhand gebruikt om zich af te duwen tegen de straat en de band van de politiewagen. Daarmee probeerde hij volgens Tobin de rechterzijde van borstkas op te heffen. “Dit is de enige manier om wat lucht in de rechterlong te proberen te krijgen", zegt hij. Hij probeerde ook zijn linkerschouder te gebruiken, “want als de borstkas zo vergroot is, krijg je heel weinig lucht”, aldus Tobin. “Het is een erg slechte manier om adem te halen, maar dat doe je wanneer al de rest faalt.”

Volledig scherm Agent Derek Chauvin met zijn knie in de nek van George Floyd. © AP

Voeten van de grond

De jury kreeg ook een foto te zien van Chauvins knie in George Floyds nek. Daarop is te zien dat Chauvins schoenen de grond niet meer raken. Dat wijst er volgens Tobin op dat op dat ogenblik zijn volledige lichaamsgewicht “rechtstreeks op de nek van Mr. Floyd werd gericht”.

“Als je moet ademen door een vernauwing, dan is het alsof je ademt door een rietje, maar het is veel erger dan dat”, aldus Tobin. Op de vraag of de knie van Chauvin op Floyds nek de oorzaak was van de vernauwing, antwoordde de arts bevestigend. de houding waarin Floyd gehouden werd zorgde volgens Tobin tot een vermindering van zijn longcapaciteit met 43 procent.

Dat Floyd nog kon spreken en zeggen dat hij geen lucht kreeg, gaf volgens dr. Tobin een vals gevoel van veiligheid. Dat hij het ene moment nog voldoende zuurstof heeft om te spreken, betekent immers niet dat hij dat enkele seconden later nog kan hebben.

Quote Derek Chauvin hield zijn knie nog 3 minuten en 27 seconden lang in George Floyds nek nadat hij stopte met ademen

Volgens Tobin tonen de bewegingen van het been van Floyd ook aan dat de man tijdens de arrestatie een beroerte kreeg als gevolg van het zuurstofgebrek. Floyd strekte zijn been immers volledig uit. “Dat is iets dat we als artsen zien bij patiënten wanneer ze een hersenletsel oplopen als gevolg van zuurstofgebrek.”

Op de videobeelden is te zien dat George Floyd het bewustzijn verloor. Dat gebeurt volgens Tobin wanneer het zuurstofniveau in het bloed is gedaald tot 36 procent. Bij Floyd, een man van 46, zou dat normaal gezien 89 procent moeten zijn. 25 seconden later daalde het zuurstofniveau 25 minuten later tot nul en stopte Floyd met ademen. Toch hield Derek Chauvin zijn knie nog 3 minuten en 27 seconden op de nek van George Floyd nadat de ademhaling van de man ophield. Zelfs nadat de agenten vaststelden dat Floyd geen hartslag meer had, bleef Chauvin nog 2 minuten en 44 seconden met zijn knie op Floyds nek zitten.

Fentanyl en gezondheidsproblemen geen invloed

George Floyd kampte wel met enkele gezondheidsproblemen, maar een perfect gezonde persoon zou in dezelfde omstandigheden ook gestorven zijn, stelt Tobin. Dat hij fentanyl in zijn bloed had, speelde ook geen rol in zijn overlijden, vertelt de arts. Verder kan de verhoging van de hoeveelheid koolstofdioxide die werd vastgesteld in het bloed van George Floyd na zijn aankomst in het ziekenhuis “enkel verklaard worden door wat je verwacht dat er gebeurt bij iemand die negen minuten en 50 seconden lang geen zuurstof toegediend kreeg”, stelt hij verder. Koolstofdioxide bouwt zich immers op in het bloed wanneer iemand stopt met ademen.