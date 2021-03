Londense vrouwen hard aangepakt door politie bij wake voor vermoorde Sarah (33), ook Kate Middleton daagt op

Een herdenking voor de vermoorde Sarah Everard (33) in Londen is gisterenavond ontsierd door een stevig politieoptreden. Agenten leidden verschillende vrouwen hardhandig weg omdat ze in hun ogen de coronaregels overtraden. De verontwaardiging is groot, net omdat de hoofdverdachte in deze trieste zaak een politieman is. Ook de Londense burgemeester Sadiq Khan noemde het politieoptreden “onacceptabel”. Een opvallende verschijning tijdens de herdenking was Kate Middleton, de vrouw van de Britse prins William.

Het lichaam van de 33-jarige Sarah Everard werd vorige woensdag aangetroffen in een bouwafvalzak die gedumpt was in een bosje in de buurt van Kent. De identiteit van de marketingmanager moest vastgesteld worden via haar gebit. Dat wijst erop dat ze zwaar toegetakeld moet geweest zijn.

Naar aanleiding van de brutale moord was in het Verenigd Koninkrijk een pittig debat omtrent de veiligheid van vrouwen op gang gekomen. Dat net een agent de gruwelijke feiten gepleegd had, zorgde voor ongeloof.

Hoge boete

Zaterdagavond maakte het politiekorps echter opnieuw geen beste beurt. Een rouwmoment in het park waar Everard vlak voor haar vermissing doorheen liep, werd bruusk verstoord toen agenten drie dames hardhandig wegleidden. Te gevaarlijk wegens corona, klonk het.

“De samenkomst in het park is onveilig. Honderden mensen zitten dicht bij elkaar en overtreden zo de coronaregels. Ieders gezondheid komt in gevaar. We vragen daarom om naar huis te gaan”, schreef de politie in een tweet.

Om dezelfde reden was eerder al een wake ter ere van Everard afgelast. Wie toch kwam opdagen, zou een boete van ruim 11.600 euro riskeren.

Kate Middleton present

Honderden mensen werden daar echter niet door afgeschrikt. Onder hen ook Kate Middleton, de vrouw van prins William. Ze daagde zo anoniem mogelijk op, zonder mondmasker, zo tonen beelden die de Britse media verspreidden.

“Ze wilde haar respect komen betuigen aan Sarah en haar familie. Vooraleer ze in het huwelijksbootje stapte, heeft ze zelf ook heel vaak ‘s nachts in Londen rondgewandeld”, vertelde een koninklijke bron aan People.

Boegeroep

Naarmate de avond vorderde, werd de sfeer echter grimmiger. De aanwezigheid van de politie werd niet geapprecieerd, er volgde boegeroep. “Arresteer jezelf, jullie moesten je schamen”, werd ook gescandeerd. Enkele agenten verloren daarop hun zelfbeheersing en grepen kordaat in.

Sommige vrouwen werden door de politie naar de grond gewerkt en aantal van hen is gearresteerd. De politie bevestigde dat in totaal vier arrestaties zijn verricht.

De organisatoren meldden in een verklaring dat de Londense politie weigerde met hen samen te werken. “Van alle weken had de politie deze week moeten begrijpen dat vrouwen een plek nodig hadden om te rouwen, na te denken en solidariteit te tonen. Nu is het tijd voor de politie en de regering om te erkennen dat het strafrechtsysteem vrouwen in de steek laat. Vanavond heeft het vrouwen opnieuw in de steek gelaten, op de meest destructieve manier.”

De beelden van de arrestaties belandden in sneltreinvaart op sociale media. Het harde optreden lokte ook tal van politieke reacties uit.

“De politie heeft de verantwoordelijkheid om de Covidmaatregelen te handhaven, maar op beelden die ik heb gezien wordt duidelijk dat de reactie op momenten ongepast en onevenredig was”, schreef de Londense burgemeester Sadiq Khan op Twitter. Hij liet weten in contact te staan met de politiecommissaris.

Politiecommissaris

Ook minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel noemde de beelden “verontrustend”. In min of meer dezelfde bewoording uitte de leider van oppositiepartij Labour zich. “Dit was niet de manier om dit protest te controleren”, zei Keir Starmer.

Ed Davey, leider van de Liberal Democrats, adviseerde politiecommissaris Cressida Dick eens goed na te denken of ze nog wil aanblijven. “En of u het vertrouwen kunt blijven houden van de miljoenen vrouwen in Londen die u moet bewaken en beschermen?”

“Is dit echt de 21ste eeuw?”

“De politie had gewoon de wake moeten laten doorgaan, dan zou de situatie nooit zo ontspoord zijn”, liet Charlotte Nichols als schaduwminister van vrouwen en gelijkheden weten.

“Is dit echt de 21ste eeuw in Groot-Brittannië? Wat is onze politie aan het doen?”, vroeg de liberale Democrate Wera Hobhouse zich dan weer af. “Mijn hart breekt als ik deze beelden zie. Wat een slechte aanpak”, vulde Sarah Owen (Labour) aan. Haar leider Keir Starmer deelt de woede van de aanwezigen. “Die vrouwen kwamen samen om te rouwen, dat hadden ze vredig moeten kunnen doen.”

Het Conservatieve parlementslid Steve Baker riep zijn partijgenoot Boris Johnson op om de regelgeving rond de lockdown meteen aan te passen. “Dit waren afschuwelijke taferelen”, klonk het. De backbencher was altijd al voorstander om zo snel mogelijk versoepelingen door te voeren.

Bewusteloos in cel

Everard verdween op 3 maart in het zuiden van Londen. Ze werd om 21.30 uur voor het laatst gezien toen ze vanuit het huis van een vriendin naar haar eigen woning liep.

Hoofdverdachte voor de moord is Wayne Couzens. De 48-jarige politieagent werd vier dagen geleden bewusteloos aangetroffen in zijn cel. De zware verwondingen aan zijn hoofd had hij naar alle waarschijnlijkheid zelf toegebracht. Na de nodige verzorging in een ziekenhuis zit hij nu achter de tralies. Een 30-jarige vrouw, vermoedelijk zijn echtgenote, werd aangehouden op verdenking van medeplichtigheid.

Drie dagen voor de verdwijning van Everard zou Couzens zijn geslachtsdeel getoond hebben aan een werkneemster van een fastfoodrestaurant. Vorige dinsdag werd hij opgepakt op verdenking van ontvoering en moord. De doorbraak kwam er naar verluidt via beelden die de dashcam van een voorbijrijdende wagen toevallig maakte.

Politiebadge

Couzens stond als agent onder meer in voor de bewaking van ambassades en de kerncentrale van Dungeness. Op de dag van de verdwijning was hij aan de slag bij de Amerikaanse ambassade in Nine Elms, een wijk in het zuidwesten van Londen.

Vermoed wordt dat Couzens met zijn politiebadge zwaaide om Everard in zijn auto te lokken. “Ze zou anders nooit zomaar vrijwillig in een auto stappen. Sarah was verstandig”, aldus haar oom in ‘The Sun’.

