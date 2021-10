Londense politieagent voor de rechter wegens verkrachting

Levenslang voor politie­agent die Sarah Everard verkracht­te en vermoordde, camerabeel­den tonen hoe slachtof­fer wordt tegengehou­den en meegenomen

30 september De politieman die op 3 maart van dit jaar de Britse Sarah Everard (33) ontvoerde, verkrachtte en vermoordde, is veroordeeld tot een levenslange celstraf. Wayne Couzens (48) bekende de feiten. De zaak was begin dit jaar internationaal groot nieuws. Tijdens het proces raakten meer details bekend over wat er zich op de avond van de gruwelijke feiten precies afspeelde en werden ook beelden getoond van bewakingscamera’s in Londen, waarop de vrouw voor het laatste levend te zien is.