Londense politieagent blijft in de cel voor moord op 33-jarige Sarah

Sarah Everard verdween op 3 maart, toen ze in Zuid-Londen onderweg was van een appartement van een vriend naar huis.



Haar lichaam werd woensdag aangetroffen in een zogenaamde big bag, onder meer gebruikt in de bouw, in een bosje in de buurt van Kent. Vrijdag werd haar lichaam formeel geïdentificeerd.

Volledig scherm Het lichaam van Sarah werd woensdag aangetroffen in een bosje in de buurt van Kent. © AP

De hoofdverdachte, de 48-jarige Wayne Couzens, had bij zijn verschijning voor de rechtbank zaterdag een wonde aan zijn voorhoofd. De politie had eerder gezegd dat hij in 48 uur twee keer naar het ziekenhuis was gebracht voor behandeling aan afzonderlijke hoofdverwondingen die hij in hechtenis had opgelopen toen hij alleen in zijn cel zat.

Couzens sloot zich in 2018 aan bij de Met Police. Hij stond vooral in voor de bewaking van diplomatieke gebouwen.

Volledig scherm Sarah Everard. © AFP

Emoties

De zaak brengt heel wat emoties teweeg in het Verenigd Koninkrijk. Vrouwen getuigen op sociale media over hoe ze bang zijn om 's avonds alleen naar huis te gaan of hoe mannen hen seksueel intimideren of geweld aandoen.

Zaterdag zou er een wake gehouden worden in Londen, maar die wake werd afgelast uit bezorgdheid over de juridische gevolgen voor de deelnemers. Het initiatief "Reclaim these Streets" had tot het evenement opgeroepen om de aandacht te vestigen op de voortdurende angst van vrouwen. "Ons is verteld dat elk van de organisatoren een boete van 10.000 pond (11.650 euro) riskeert als de voorbereidingen doorgaan", aldus de organisatoren op Twitter. Ook in andere delen van het land werden wakes geannuleerd. In de plaats komen er online wakes en donaties.

Tegen zaterdagmiddag was ook al meer dan 100.000 pond (116.450 euro) ingezameld.

Volledig scherm Een politiebusje met de beklaagde arriveert bij de rechtbank. © AP

Volledig scherm Bloemen voor Sarah in London. © AP