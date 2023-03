Londense ex-agent die Sarah Everard (33) vermoordde nu ook veroordeeld voor exhibitionisme

De 50-jarige Wayne Couzens is veroordeeld voor drie aanklachten. In november 2020 toonde de man zijn geslachtsdelen aan een vrouwelijke fietser in de Zuid-Engelse stad Kent. In februari 2021 deed hij hetzelfde bij twee vrouwen aan een drive-in van een McDonald’s-restaurant, eveneens in Kent.

Dat laatste misdrijf vond enkele dagen voor de ontvoering van de Londense Sarah Everard plaats, in maart 2021. De zaak deed veel stof opwaaien in het Verenigd Koninkrijk en verergerde de vertrouwenscrisis in de Londense Metropolitan Police. De ‘Met’ werd ervan beschuldigd de misdaden van de agent in de doofpot te willen steken. Couzens werkte in een elite-eenheid die zich onder meer bezighield met diplomatieke delegaties.

KIJK. Vrouwen hard aangepakt door politie bij wake vermoorde Sarah Everard

“Het feit dat niemand van de politie hem kwam ondervragen over de incidenten kan in de geest van de verdachte alleen maar gediend hebben ter bevestiging en versterking van een gevaarlijk geloof in zijn onoverwinnelijkheid en van zijn seksuele macht om vrouwen te domineren en verkrachten zonder gestopt te worden”, zei de rechter bij het uitspreken van het vonnis in de Londense strafrechtbank Old Bailey.

De crisis bij Scotland Yard, het hoofdkantoor van de Londense politie, werd onlangs aangewakkerd door de veroordeling van de voormalige politieagent David Carrick (48). De man kreeg een levenslange celstraf, waarvan hij minstens 30 jaar moet uitzitten, voor tientallen verkrachtingen en aanrandingen. Het onafhankelijke onderzoek dat na de zaak-Couzens werd ingesteld, is uitgebreid tot de zaak-Carrick.

KIJK. Londense politieagent David Carrick veroordeeld tot 30 jaar cel voor 48 verkrachtingen