“Londens district stopte seksueel misbruik op 700 kinderen in doofpot”

Nieuwe silo's voor kernraket­ten in aanbouw in China

13:03 Nucleaire deskundigen van de Federation of American Scientists (FAS) hebben op basis van satellietbeelden een veld ontdekt in Hami in de Chinese regio Xinjiang met silo's voor kernraketten. Vorige maand was al duidelijk dat er in de buurt van Yumen in de provincie Gansu raketsilo's werden gebouwd.