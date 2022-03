Londen wil minimumloon binnen Europese scheepvaart na massaontslag P&O

Het bedrijf dat veerboten inlegt tussen Groot-Brittannië, Ierland en het Europese vasteland, kampte naar eigen zeggen met zo'n financiële moeilijkheden dat het geen andere keuze had dan de werknemers te vervangen door goedkopere krachten uit het buitenland. Die zouden nu zowat 6,50 euro per uur betaald krijgen, ver onder het Britse minimumloon van 10,49 euro per uur voor wie 23 jaar of ouder is.