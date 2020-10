Londen verscherpt maatregelen: je mag binnen niet meer afspreken met mensen van buiten je gezin

Meer dan 5.000 coronabe­smet­tin­gen in 24 uur in Duitsland

14 oktober In Duitsland zijn in het afgelopen etmaal nog eens 5.132 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van Sciensano. Daarmee zet de rappe toename van het aantal nieuwe besmettingen in Duitsland door. Volgens het RKI is het voor het eerst sinds april dat het aantal nieuwe besmettingen in een etmaal boven de 5.000 uitkomt.