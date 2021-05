Londen roept op tot internationale samenwerking rond cyberveiligheid

Zoektocht aan de gang naar man die twee collega's doodschoot in Frans dorpje

11 mei Een man heeft dinsdagochtend in een zagerij in het Zuid-Franse dorpje Les Plantiers, op ongeveer anderhalf uur rijden van Nîmes, zijn baas en een collega doodgeschoten. Daarna sloeg de man op de vlucht. Er is een grote zoekactie opgestart. Agenten hebben de inwoners van het dorp opgeroepen om zich binnen op te sluiten. Kinderen zijn inmiddels van school gehaald en moeten ook binnen blijven.