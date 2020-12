Londen raadt supermarkten aan extra voorraden aan te leggen vanwege brexit, vandaag de ultieme deadline?

Britse ministers hebben supermarktketens aangeraden extra levensmiddelen en andere waren in te slaan, nu een zogenaamde no deal alsmaar waarschijnlijker wordt. Dat schrijft The Sunday Times. Leveranciers van medicijnen en vaccins kregen het advies om voor zes weken voorraad op te slaan op beveiligde locaties in het Verenigd Koninkrijk. Voor de zwaarst getroffen industrieën komt er een reddingspakket van miljarden, weet dan weer The Sunday Telegraph. In Brussel wordt er vandaag naarstig verder onderhandeld, de vraag is of de ultieme deadline vanavond wordt gehaald, of dat er opnieuw uitstel komt.