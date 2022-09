Londen maakt einde aan verbod op schaliegas, ondanks risico op aardbevingen

Fracking

“Fracking is een deel van de energiemix, we moeten alle opties onderzoeken”, aldus premier Liz Truss in de marge van de VN-vergadering in New York. “We mogen geen enkele optie uitsluiten om onze energiezekerheid te verbeteren. Dat is het belangrijkste probleem waarmee we geconfronteerd worden.” Aanvragen voor proefboringen zullen worden onderzocht “in het licht van de nationale behoeften en als er een lokaal draagvlak bestaat”, luidde het donderdag.