Londen levert bekende Belgisch-Indiase diamantair uit, die wordt verdacht van twee miljard fraude

Kate Winslet en Naomi Watts

Rechter Sam Gooze oordeelde in februari dat er voldoende bewijs is om hem in zijn thuisland te berechten. Hij verwierp ook de argumenten van de verdediging dat Modi geen eerlijk proces zou krijgen en het risico loopt op zelfdoding. Modi leverde in het verleden nog juwelen aan beroemdheden als Kate Winslet en Naomi Watts.

Maar in 2018 kwam hij in opspraak: de Indiase autoriteiten beschuldigden hem ervan om samen met enkele familieleden betrokken te zijn geweest bij de oplichting van de Punjab National Bank, voor 2 miljard dollar (zo'n 1,6 miljard euro). Toen de fraude aan het licht kwam, sloeg Modi op de vlucht. Hij werd in maart 2019 in Londen opgepakt, maar ontkent elke betrokkenheid. Na zijn arrestatie werd zijn villa in de buurt van Mumbai door de autoriteiten opgeblazen omwille van inbreuken op de milieuwetgeving. De beelden van die ontploffing werden uitgezonden op de nationale televisie. De Indiase overheid liet ook zijn bankrekeningen bevriezen en eigendommen in Londen en in New York in beslag nemen.