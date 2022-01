Londen: Kremlin probeert pro-Russische leider in Oekraïne te krijgen

“Een jachtge­bied voor geile mannetjes”: dit schrijven Nederland­se kranten over ‘The Voice of Holland’

Ook de Nederlandse kranten berichten uitvoerig over de misstanden en het vermeend seksueel misbruik bij ‘The Voice of Holland’. Er wordt gesproken over een “beerput” die is geopend, maar wel nog maar “het topje van de ijsberg” is. Meer “onthullingen zullen de komende tijd volgen”. Het tv-programma wordt omschreven als “een jachtgebied voor geile mannetjes” en rapper Ali B. als een “veronderstelde zedendelinquent” en “seksueel roofdier”.

21 januari